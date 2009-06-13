ДТП у Сумах: водія вантажівки наскрізь проткнув шлагбаум

У Сумах внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водія вантажівки наскрізь проткнув огороджувальний шлагбаум.

Як передає кореспондент УНІАН, на лінію «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на виїзді з міста: за невідомих обставин вантажний автомобіль КамАЗ, що рухався з боку села Токарі, зіткнувся з огороджувальним шлагбаумом. Внаслідок цього металева труба пробила кабіну вантажівки і пройшла наскрізь тіло водія.

За даними прес-служби ГУ МНС у Сумській області, свідки аварії, які прибігли на допомогу, нічим зарадити постраждалому не змогли. По тривозі на місце прибуло відділення МНС.

Незважаючи на те, що відлік йшов на секунди, діяти необхідно було виважено і обережно. Після надання лікарями «швидкої» чоловікові, що знаходився у тяжкому стані, невідкладної медичної допомоги, рятувальники розпочали операцію з його визволення. Аби не нанести водію ще більші пошкодження, рятівники зафіксували трубу руками і за допомогою спеціального інструменту відрізали метровий уламок, що знаходився в постраждалому. Після цього його вдалось обережно вилучити з автомобіля і перенести в карету «швидкої допомоги». Чоловіка терміново було госпіталізовано.

Причини і обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують працівники Державтоінспекції. Не виключено, що шлагбаум розвернуло на дорогу різким поривом вітру.