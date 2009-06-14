28 п'яних водіїв автобусів затримані на Донеччині

Правоохоронці Донецької області з початку поточного року затримали 28 водіїв, які керували пасажирськими автобусами в стані алкогольного сп`яніння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє відділ зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, співробітниками ДАІ з початку року виявлено близько 3 тисяч порушень правил дорожнього руху водіями автобусів.

Із вини водіїв пасажирського транспорту було скоєно 36 дорожньо-транспортних пригод, у яких одна людина загинула й 48 було травмовано.

В УВС зазначили, що сьогодні для перевезення пасажирів у Донецькій області використовується понад 6 тисяч автобусів і мікроавтобусів.

З метою попередження аварійності на пасажирському транспорті управління ДАІ Донецької області з 1 по 30 червня проводить комплекс профілактичних заходів під назвою «Автобус-2009».

У рамках заходів проводяться перевірки організації діяльності пасажирських перевезень, особливо перевезень дітей до місць відпочинку й назад. Особлива увага приділяється питанням зберігання пасажирського транспорту, проведення передрейсового контролю технічного стану автобусів і мікроавтобусів, медичного контролю водійського складу, дотримання режиму праці та відпочинку водіїв, суворого дотримання Правил дорожнього руху.