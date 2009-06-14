У центрі Дніпропетровська підтоплено супермаркет «Велика ложка», розташований на нульовому рівні торговельно-розважального центру «Гранд плаза».

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Дніпропетровській області, вода почала проникати до супермаркету 13 червня опівдні і досягла 20-сантиметрової позначки. Загальна площа підтоплення склала до 400 квадратних метрів.

Спроби відкачати воду силами техніки й особового складу Дніпропетровського міського управління ГУ МНС в області виявилися безрезультатними. Після цього на місце надзвичайної події були залучені додаткових сили і засоби.

Наразі рівень води у супермаркеті знижено до рівня дренажних насосів. Одночасно проводиться відкачування води з підвалів прилеглого до ТРЦ житлового будинку по проспекту Карла Маркса, 67.

Здійснюється обстеження технічного стану водомереж, зливової каналізації, водопровідно-каналізаційних та внутрішньо-підвальних мереж. Відібрано проби води для хіміко-бактеріологічного аналізу.

На думку фахівців, підтоплення супермаркету не пов’язане з будівництвом у центрі Дніпропетровська метрополітену і наразі не несе загрози руйнування прилеглих житлових будинків.

«Вірогідними причинами виникнення надзвичайної ситуації є високий рівень грунтових вод та недавні прориви місцевого водопроводу. Також можливі приховані витоки з водокомунікацій та неналежна робота дренажної системи захисту від підтоплення підвальної частини супермаркету «Велика ложка», - повідомили в Центрі пропаганди МНС.

Роботу супермаркету призупинено.