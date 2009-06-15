Для Абрамовича побудована найбільша в світі яхта (фото)

Гамбургська судноверф Blohm + Voss збудувала для російського мільярдера Романа Абрамовича найбільшу і найрозкішнішу яхту в світі. Судно називає-ться Eclipse (в перекладі "Сонячне затемнення") і коштує 340 млн. євро, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на німецькі ЗМІ.

Нова яхта Р.Абрамовича досягає майже 170 м в довжину. Корпус судна зроблений з куленепробивної сталі, вікна - з броньованого скла. На борту встановлена німецька система сповіщення про ракетний напад. Крім того, на яхті є 2 вертольоти (з ангарами, як на бойовому фрегаті). Є також міні-субмарина, здатна занурюватися на глибину до 50 м.

На яхті є 11 кают класу люкс для 24 гостей, два басейни, кінотеатр і дискотека. Гостей яхти обслуговуватиме команда з 70 осіб. Утримання цього судна обійдеться в 25-30 млн. євро на рік.

Eclipse - третя яхта Р.Абрамовича. Російський мільярдер також володіє найбільшим в світі приватним літаком і ще двома підводними човнами.

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