Біля Києва Mitsubishi врізався в КамАЗ: четверо загиблих
15:44, 15 червня 2009Разное
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Їхали у напрямку Харкова
На 19 км автодороги Північно-східний обхід м. Києва, водій автомобіля “Mitsubishi Galant”, рухаючись з м. Бровари у напрямку м. Харків, з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем “КАМАЗ-53212”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, унаслідок ДТП водій та троє пасажирів автомобіля “Mitsubishi” від отриманих травм загинули на місці події.
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