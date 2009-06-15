Біля Києва Mitsubishi врізався в КамАЗ: четверо загиблих

На 19 км автодороги Північно-східний обхід м. Києва, водій автомобіля “Mitsubishi Galant”, рухаючись з м. Бровари у напрямку м. Харків, з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем “КАМАЗ-53212”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, унаслідок ДТП водій та троє пасажирів автомобіля “Mitsubishi” від отриманих травм загинули на місці події.