На кримському пляжі знайшли 200-кілограмову глибинну бомбу

У Криму на дикому пляжі біля с. Молочне Сакського району виявлена 200-кілограмова глибинна бомба часів Великої Вітчизняної війни.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МНС України в АРК.

Вибухонебезпечний предмет був виявлений відпочиваючими. Молоді люди, пірнаючи за мідіями і рапанами, за 15 метрів від берега наткнулися на металевий предмет, що нагадує бомбу. Про свою знахідку вони повідомили в службу порятунку "101".

"Відразу після дзвінка на місце виїхали співробітники органів внутрішніх справ і сапери МНС. Міліцією була оточена прибережна зона, в районі якої проводиться знешкодження. При детальнішому обстеженні водолазами-піротехніками було встановлено, що на глибині 2-3 метрів знаходиться двохсоткілограмова глибинна бомба часів Великої вітчизняної війни", - повідомили в прес-службі.

На даний момент проводяться роботи по знищенню бомби. Загрози для життя і здоров`я людей немає.