Влада Полтави оголосила конкурс на пошук скарбів Мазепи

У Полтаві відбудеться спортивно-пошукова гра «Знайди скарб Мазепи».

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Полтави, влада міста оголосила конкурс на пошук «скарбів» гетьмана Івана Мазепи, нібито затоплених ним у Ворсклі при відступі після поразки шведів у Полтавській битві 1709 року.

Сьогодні з Києва меценати - полтавчани, що живуть у столиці, а також представники полтавської міської влади привезли призовий фонд у розмірі 10 тис. грн. - це мішок вагою більше 70 кг, наповнений 1-гривневими монетами. Сьогодні ж так званий «Скарб Мазепи» був затоплений на місці переправи на річці Ворскла.

Гра стартує 28 червня, у 300-річчя Полтавської битви. Вона почнеться з вікторини на визначення кращого знавця історії Полтави і Полтавської битви. Десять переможців вікторини першими одержать інформацію про пункти для відміток під час пошуку скарбу.

Кожен учасник гри під час старту одержить спеціальну відмітку і орієнтовні ознаки семи наступних пунктів. Перші десять учасників, які їх пройдуть, дізнаються про орієнтоване місцезнаходження мішка з грошима.