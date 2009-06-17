У Криму трирічний малюк провалився у стародавній колодязь

У Криму в колодязь фортеці Єнікале завглибшки близько 10 метрів провалилася дитина 2006 року народження.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в АРК.

За інформацією прес-служби, про подію повідомив друг людей, які приїхали з Москви на відпочинок. Через необережність у глибокий колодязь, розташований у середині башти, упав син туристів, які приїхали до Керчі з Москви. Батько дитини, намагаючись врятувати малюка, спустився в колодязь по бічному отвору, але не зміг витягти його, і вирішив стрибнути на дно ями, щоб дочекатися рятувальників разом з переляканим сином.

"Рятувальники, які прибули на місце події, почали порятунок малюка, з яким у колодязі вже був батько. На початку рятувальних робіт видалили перекриття у верхній частині колодязя, що перегороджує доступ усередину. Рятувальники спустилися в колодязь і через бічний отвір фортеці звільнили дитину з підземного полону", - повідомили в прес-службі.

Лікарі швидкої допомоги не виявили в дитини зовнішніх пошкоджень, але стан малюка був нестабільним, спостерігався знижений кров`яний тиск, млявість, що могло бути зумовлено стресом. Дитину доправлено у травмпункт міськлікарні Керчі для повного обстеження, оскільки падіння майже з десятиметрової висоти могло стати причиною внутрішніх травм.