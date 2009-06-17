У горах Криму заблукали 4 туристки з Росії
11:48, 17 червня 2009Разное
1072 0
10 рятувальників ведуть пошук
У Криму гірські рятувальники Міністерства з питань надзвичайних ситуацій шукають 4 туристок із Росії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, інформація про те, що поблизу селища Старий Крим, на горі Гриця, неподалік монастиря Сурб-Хач, під час походу заблукали 4 туристки з Росії, надійшла 16 червня о 20.10.
Пошук людей негайно розпочали і продовжують 10 працівників Феодосійської гірської пошуково-рятувальної групи МНС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter