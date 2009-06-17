Фонд Порошенка інвестує 33 млн. грн. в набережну

Добродійний фонд Петра ПОРОШЕНКА інвестує 33 млн. грн. в реконструкцію і будівництво набережної річки Південний Буг у Вінниці.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні відбулася презентація проекту «Набережна», а також підписання відповідної угоди між мером міста Володимиром ГРОЙСМАНОМ і П.ПОРОШЕНКОМ.

План реконструкції передбачає будівництво верхньої і нижньої набережної уздовж Південного Бугу завдовжки 700 м, реконструкцію аванкамери насосної станції, розчищення річки вздовж набережної і впорядкування довколишньої території загальною площею 16,5 тис. кв.м.

«Це буде наш виклик кризі, яким ми хочемо довести, що життя не зупиняється. Вінниця – дуже близьке, дороге моєму серцю місто, тому для мене дуже важливо, щоб воно було красивим і привабливим для городян, гостей і туристів», – сказав П.ПОРОШЕНКО.

Нова набережна Вінниці матиме ексклюзивне оформлення, а її покриття буде виконано з вишуканого сірого граніту Покостовського кар`єру. У парковій зоні набережної будуть встановлені оригінальні елементи, виконані за малюнками «Старе місто».

Територія нової набережної буде поділена на три ділянки: променадну алею уздовж греблі, територію скверу біля центрального моста через Південний Буг і новий сквер біля вул. Кармелюка. На території скверу будуть встановлені дитячі спортивно-ігрові майданчики.

За словами П.ПОРОШЕНКА, проектування набережної планується завершити до вересня цього року, після чого буде почато її будівництво. Набережна у Вінниці буде побудована впродовж наступних двох років.

Довідка УНІАН. Добродійний фонд П.ПОРОШЕНКА працює вже більш як 10 років. Фонд надає підтримку малозабезпеченим пенсіонерам, дітям-сиротам і багатодітним сім`ям. У всіх містах України за кошти фонду встановлюються дитячі майданчики. Фонд виділяє кошти на відновленні храмів, а також бере активну участь у програмі «Зігрій любов`ю дитину», в рамках якої 11 багатодітних сімей, які проживають у Вінницькій області, одержали матеріальну допомогу.