Аварія на водогоні: 12-метровий фонтан бив шибки до 4-го поверху

22:44, 17 червня 2009
Разное
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Надзвичайна подія на Троєщині (Київ)

У Києві на Троєщині з пошкодженої труби водопровідної мережі під час гідравлічних випробувань вирвався 12-метровий фонтан, який повибивав шибки та двері в квартирах найближчого будинку, а також попсував меблі та побутову техніку в помешканнях місцевих мешканців.

Про надзвичайну ситуацію повідомила ТРК «Київ», знімальна група якої виїжджала на місце аварії.

Подія сталася сьогодні близько першої години дня поблизу будинку на вулиці Сабурова, 5. З маленької щілини на асфальті за десять хвилин утворилася яма діаметром приблизно 3 метри. З неї бив 12-метровий фонтан води з брудом та камінням.

В результаті затопило квартири на чотирьох поверхах будинку №5. Як зазначає телекомпанія, при цьому світло і ліфт не були вимкненими в будинку.

Повністю залитими водою були щонайменше 4 квартири в будинку.

Пенсіонерка однієї з цих квартир розповіла, що спочатку почула незрозумілий шум води і вирішила, що наближається ураган. Потім у вікно побачила фонтан води з брудом. Цей потік вибив шибки на балконі її квартири, потім двері в кімнату і разом з камінням та склом вода залила квартиру.

Як інформувала ТРК «Київ», на місце аварії приїжджали, зокрема, представники комунальної служби району та керівництво 308-го ЖЕКу, який відповідає за цю територію, однак ситуацію не коментували.

Телеканал повідомив, що причиною аварії стала застаріла розподільча мережа діаметром 200 мм. Під час випробувань, що проводить АК «Київенерго», по трубам з ТЕЦ-6 подавали воду під напором в 20 атмосфер. Цього не витримала труба, що вже 25 років пролежала в землі, а крім того, на погіршення її стану вплинули місцеві ґрунти, через особливості яких труби швидше виходять з ладу.

У свою чергу в «Київенерго» зазначили, що трубу замінять найближчим часом. Після цього знову випробують мережу. Компанія також обіцяє провести ремонт пошкоджених квартир, зазначає ТРК «Київ». Мешканці налаштовані звертатися до суду, якщо цього не буде зроблено.

 

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