Проти Тимошенко об'єдналися трійко мужиків, Фірташ і криза

Тимошенко готова «поріднитися» з сім`єю Леоніда Кучми?.. У штабі БЮТ напружено чекають результатів соціологічних досліджень і чергового траншу МВФ.

Провал переговорів про створення широкої коаліції змусив лідера БЮТ почати енергійну трансляцію власної версії мотивацій проведення переговорів і позицій, які займали високі договірні сторони. Юлія Володимирівна настільки захопилася створенням альтернативної «конституційної реальності», що ще одному учасникові консультацій, «регіоналові» Олександру Лавриновичу, довелося пригрозити прем`єрові оприлюдненням документів, здатних розставити крапки над і. Втім, нема лиха без добра: з`являючись в ефірах різних телеканалів, Тимошенко практично провела огляд електронних ЗМІ, на допомогу яких може розраховувати під час виборчої кампанії. Цікаво, що серед них опинилися і телеканали, підконтрольні Вікторові Пінчуку, давньому недругові діючого прем`єра. Навіть не віриться: невже заради перемоги в сутичці за президентське крісло Тимошенко готова інформаційно «поріднитися» з сім`єю Леоніда Кучми?

Політичний лікнеп у виконанні Юлії Володимирівни на тему відмінностей між президентською і парламентською республікою примусив незадоволено кривитися навіть підгодованих БЮТ політологів. Тимошенко не звертала уваги на нюанси, а лише давала зрозуміти майбутнім виборцям, що готова виграти, після чого навести лад, звісно ж, на користь громадян країни. Безумовно, це ще не узурпація влади, але авторитарні нотки звучать у риториці леді Ю все частіше.

Своїми суперниками в президентській кампанії Юлія Володимирівна публічно призначила Віктора Януковича і фінансову кризу. До речі, оцінки з приводу останньої у виконанні прем`єра радикально різняться день від дня. Якщо у понеділок, 15 червня, Тимошенко припустила, що потерпіти країні доведеться ще 1,5-2 роки, то звістку про падіння об`ємів промислового виробництва за п`ять місяців 2009 року на третину лідер БЮТ прокоментувала оптимістично. Мовляв, кризу, як мінімум, вдалося зупинити, оскільки в травні було невелике зростання в порівнянні з квітнем. Маніпулювання методиками статистичних оцінок і закриття інформації про економічну ситуацію в країні свідчить, що Тимошенко прагне стати істиною в останній інстанції в питанні результативності боротьби з кризою. Схоже, леді Ю рішуче налаштована рухатися виключно вперед, особливо не озираючись на всі боки. Вирішальним періодом стане осінь поточного року, від якої багато експертів чекають сплеску кризових явищ в економіці. І навіть інформаційна локалізація негативних тенденцій в економіці не дозволить втримати громадську думку на стороні глави уряду.

Є й ще одна проблема, про яку влітку згадують неохоче. Юлії Володимирівні так і не вдалося знайти необхідні кошти на закупівлю газу для закачування в підземні сховища. Це робить Україну вразливою перед можливістю газового шантажу з боку Росії. Підписані на 10 років газові угоди з Росією - ще не гарантія лояльності Москви. Бадьорі запевняння українського прем`єра про те, що ось-ось країні дадуть у борг 5 мільярдів доларів можуть заколисати обивателя тільки в теплу пору року.

У політичній сфері прем`єр, безумовно, спробує скористатися відомою неповороткістю Януковича, щоб зробити з нього зручного спаринг-партнера в президентській кампанії. Правда, бютівці прогавили рейтинговий зліт Яценюка, та й повністю списувати Віктора Ющенка, хоч би виходячи з його статусних можливостей, не варто. Отже Юлина теза про консолідацію кандидатів «навколо Дмитра Фірташа», безумовно, була вивіреним технологічним продуктом. Власне, як і нагадування телеглядачам про «інформаційну імперію зла» - телеканал «Інтер». Певно, Юлії Володимирівні доведеться битися не на два, а декілька фронтів, і ця сутичка вимагатиме від неї значного напруження можливостей.

Серед ключових для прем`єр-міністра і майбутнього кандидата в Президенти проблем - не тільки опонування з боку Віктора Ющенка (це очікувана протидія), але й невиразний характер парламентської коаліції. Після «політичного роману» з Партією регіонів, що тривав заради майбутніх конституційних змін, за різними оцінками, від дев`яти до п`ятнадцяти місяців, Юлії Володимирівні буде непросто порозумітися з представниками НУ-НС і Блоку Литвина. Спікер останнім часом все більше демонструє наповнену образою на прем`єра незалежність думок. До того ж підбадьорювати за бюджетний кошт власних спонсорів у лідера БЮТ не вийде - не ті сьогодні умови.

Тимошенко - досвідчений боєць, і вона добре розуміє, що реальний старт президентської кампанії в усі часи був кращим способом мобілізувати свою команду. Можливо, Юлії Володимирівні не вдасться забезпечити 100-процентну єдність своїх «сердечників» (багато хто з різних причин втратив довіру до лідера), але певна консолідація навколо неї, як кандидата в Президенти, відбудеться. Поки ж Тимошенко безжально відсікає зайвих міністрів від своєї «прекрасної команди». І лише пов`язана зі звільненням Йосипа Вінського інформаційна істерія видає деяку нервозність прем`єра. Певно, сьогодні в своєму подальшому перебуванні у складі уряду може бути упевнений тільки перший віце-прем`єр Олександр Турчинов - решті міністрів доведеться бути напоготові.

У штабі БЮТ напружено чекають результатів соціологічних досліджень і надання чергового траншу МВФ. Якщо інформаційною активністю прем`єра вдалося згладити негативний ефект від спроб створити широку коаліцію, а бюджетні діри не розширюватимуться, Тимошенко піде в президенти. Це сценарій очікуваний. Але якщо економічна криза почне поїдати рейтинг Юлії Володимирівни з підвищеним апетитом, не виключено, що вона вважатиме за краще залишитися в прем`єрському кріслі. Складати повноваження перед новообраним Президентом не потрібно, фракція БЮТ завдяки виборчому закону буде численною і згуртованою, що залишає шанси для продовження політичної гри.

Втім, Тимошенко завжди відрізнялася схильністю грати ва-банк і прагненням переламати ситуацію на свою користь фінішним спуртом. Ось тільки чи не зник переможний дух після невдач на виборах у Києві і Тернополі і провалу створення широкої коаліції? Настрій для головних політичних перегонів п`ятирічки має не останнє значення.

Євген Магда