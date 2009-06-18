Водій Лексуса, який заблокував центр Києва «попав» на 24 тисячі?

Комунальне підприємство “Київпастранс” пропонує водію “Лексуса”, який 16 червня на півтори години заблокував рух тролейбусів у центрі Києва, добровільно компенсувати завдані підприємству збитки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник служби організації руху “Київпастрансу” Сергій КРУПКА.

Він зазначив, що дії водія, які призвели до зриву пасажирських перевезень з 15.30 до 16.55 вівторка на ділянці «Станція метро «Лук’янівська» – Майдан Незалежності», завдали матеріальних збитків підприємству на суму майже 24 тис. грн. Він додав, що протягом цього часу було затримано рух 12-ти тролейбусів на маршрутах №16 та №18.

С.КРУПКА повідомив, що зараз підприємство готує проти водія позовну заяву до суду. Водночас, за його словами, “Київпастранс” пропонує водію “Лексуса” добровільно компенсувати завдані підприємству збитки. “Ми чекаємо його у нас до вівторка, щоб полюбовно вирішити це питання”, – сказав начальник служби організації руху. У разі якщо водій не пристане на цю пропозицію, зауважив С.КРУПКА, підприємство буде звертатися до судових інстанцій.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня о 15.30 сталася затримка руху тролейбусних маршрутів №16 та №18 внаслідок несанкціонованого паркування автомобіля «Лексус» на Майдані Незалежності.

Працівникам КП «Київпастранс» і ДАІ Головного управління МВС України в місті Києві, які оперативно виїхали на місце події, не вдалося відновити рух тролейбусів, оскільки водія приватного автомобіля не було поблизу транспортного засобу. О 16.55 пасажири самотужки переставили легковий автомобіль, після чого рух тролейбусів було відновлено.

Як зазначали у комунальному підприємстві, "невиправдані дії водія приватного автомобіля призвели до зриву пасажирських перевезень з 15.30 до 16.55 на ділянці «Станція метро «Лук’янівська» – Майдан Незалежності» та завдали суттєвих матеріальних збитків підприємству".