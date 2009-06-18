Шуфрич каже, що «з задоволенням» зустрінеться з Луценком в суді

Народний депутат Нестор ШУФРИЧ упевнений, що виграє суд у Юрія ЛУЦЕНКА у справі про оприлюднення інформації про інцидент за участю міністра внутрішніх справ в аеропорту Франкфурта.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.ШУФРИЧА, про це він заявив, коментуючи сьогоднішню заяву Ю.ЛУЦЕНКА про намір подати судові позови до нього і Миколи ДЖИГИ за розповсюдження недостовірної інформації про інцидент за участю міністра у Франкфуртському аеропорту.

«Я сподіваюся, що це не просто слова, і ЛУЦЕНКО це зробить насправді. Тому що те, що ми пред`явимо в суді, поставить крапку на багатьох спекуляціях навколо піднятого ЛУЦЕНКОМ питання», - заявив Н.ШУФРИЧ, який очолює парламентську комісії з розслідування інциденту за участю Ю.ЛУЦЕНКА в Німеччині.

Разом з тим Н.ШУФРИЧ рекомендує Ю.ЛУЦЕНКУ зачекати до оголошення інформації, що її має комісія, – «можливо, після цього у нього пропаде будь-яке бажання звертатися до будь-яких судових інстанцій».

Але, наголосив Н.ШУФРИЧ, «це право ЛУЦЕНКА, я із задоволенням зустрінуся з ним у суді, тим паче, що ми вже у ЛУЦЕНКА суди вигравали не раз».