Київрада просить вважати пиво алкогольним напоєм

Депутати Київської міської ради виступають за внесення змін до Закону «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», включивши пиво та слабоалкогольні напої до переліку алкогольних напоїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у прийнятому сьогодні зверненні Київради до Президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів, за яке проголосували 104 із 116 присутніх в залі столичних депутатів.

Як зазначалось на засіданні Київради, викликає занепокоєння тривожна тенденція щодо “стрімкого помолодіння так званого віку дитячого алкоголізму та тютюнопаління”. За даними ВООЗ, які наводилися у Київраді, Україна посідає перше місце в світі із споживання алкоголю серед дітей та молоді: 40% дітей у віці від 14 до 18 років вже залучені до системного вживання алкоголю. У зв’язку з цим депутати вважають за необхідне внести зміни до названого вище закону України.

Крім того, Київрада сьогодні прийняла текст звернення до керівництва держави про необхідність внесення змін і до закону України щодо забезпечення хворих інсуліном.

Депутати Київради пропонують надати дозвіл на законодавчому рівні закуповувати ліки та вироби медичного призначення для хворих на цукровий діабет не тільки у вітчизняних виробників, але й закордонних.

У зверненні зазначається, що 18 грудня 2008 року набрав чинності закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості». На переконання депутатів, введення в дію цього закону прямо порушує конституційні права на життя та ефективне лікування хворих на цукровий діабет, які за медичними показниками отримують препарати інсуліну іноземного виробництва. У зв’язку з цим Київрада просить внести зміни до п. 2 розділу 2 зазначеного закону і викласти його в наступній редакції: “з метою захисту вітчизняної економіки від наслідків світової фінансово-економічної кризи тимчасово, до 1 січня 2011 року, встановити, що закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснюється у вітчизняних виробників цих товарів, робіт і послуг, крім ліків та виробів медичного призначення».

За це звернення проголосували 109 із 116 присутніх в залі депутатів.