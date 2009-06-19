В Україні з`явився перший ресторанний гід «Сто кращих ресторанів». Про це повідомив на прес-конференції в Києві керівник Національного проекту «100 кращих ресторанів України 2008» Ігор КРИВОЛАПОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами керівника проекту, в світі сотні таких гідів - Michelin Rouge Guide і The S.Pellegrino World’s 50 Best Restaurants, проте в Україні це перший гід.

У проекті взяли участь понад 200 ресторанів, з яких за результатами анкетування "таємних гостей" була обрана сотня найкращих ресторанів. «Наша інспекція є наймасштабнішим польовим дослідженням ресторанного ринку за всю історію України. Таємні гості, що пройшли спеціальну підготовку, двічі відвідали кожен із двохсот заздалегідь відібраних закладів з усіх регіонів країни», - повідомив І.КРИВОЛАПОВ. При цьому, в спірній ситуації, коли їх оцінки дуже відрізнялися, були контрольні – треті відвідини.

У рамках проекту інспектувалися заклади Києва і Київської області, Ялти, Алушти, Гурзуфа, Донецька, Одеси, Чернівців, Рівного, Ужгорода, Мукачевого, Львова, Буковеля, Трускавця, Полтави, Сум, Дніпропетровська, Харкова, Запоріжжя, Хмельницького, Луцька, Івано-Франківської і Черкаської областей. Більшість з оцінюваних ресторанів належать до найвищого цінового сегменту (середній чек від 150-200 грн.) і до того моменту працювали не менш як півроку.

«Експертна анкета, яку заповнювали таємні гості, була складена згідно з міжнародними стандартами оцінки закладів рівня Fine Dining і включала 72 питання і ряд додаткових коментарів у 12 розділах», - додав він. При цьому винні карти закладів не оцінювалися, оскільки, на думку фахівця, це поставило б у нерівні умови, наприклад, ресторани французької кухні і української або японської.

За словами організатора проекту, участь ресторану в даному проекті безкоштовна, а його результати – об`єктиви і неупереджені.

За результатами дослідження у підсумковому лістингу переможців 63 ресторани представляють Київ і область, 6 – Дніпропетровськ і область, 4 – Донецьк, 1 – Житомир, 3 – Львів, 8 – Одесу, 1 – Ужгород, 6 – Харків, 1 – Хмельницький, 1 – Чернівці, 1 – Черкаси, 4 – Ялту і Крим, 1 – Яремче. Найбільш представлена кухня в кращих заклади України – європейська (28). Наступними за популярністю є: італійська (14), українська (11), французька (11) і японська (5).

У рамках проекту підготовлено і випущено двомовний альбом-путівник «100 кращих ресторанів України 2008», кишеньковий гід. Також буде запущена інтерактивна версія путівника в мережі Інтернет.

І.КРИВОЛАПОВ зазначив, що мета проекту - легітимно визначати кращі заклади країни, сприяючи розвитку української ресторанної індустрії. За словами І.КРИВОЛАПОВА, за результатами дослідження виявилось, що навіть у великих обласних центрах немає ресторанів хорошого рівня. При цьому організатори відзначають, що цей проект буде постійним, і вже у червні стартує проект «100 Кращих Ресторанів України 2009». До нового дослідження внесено ряд інновацій - експертна анкета, яку заповнюють таємні гості, включатиме 82 питання і ряд додаткових коментарів у 16 розділах. У 2009 році пріоритетна увага в дослідженні приділятиметься якості кухні в ресторанах.