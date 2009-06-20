Мешканці Алупки розчистили шлях на пляж ломами і кувалдами

Представники громади південнокримського міста Алупки сьогодні втопили в Чорному морі хвіртку, що закривала вхід на пляж.

Про це по телефону кореспонденту УНІАН повідомив депутат Алупкінського міської ради Василь КОРОЛЬОВ.

За його інформацією, цю пляжну територію Кримська єпархія УПЦ передала в суборенду двом комерційним фірмам.

Представники громади зібралися в суботу на схід з питання виконання прийнятого на початку червня рішення місцевої міськради про безперешкодний доступ до пляжних зон Алупки. Городяни хотіли почути звіт мера, проте, за даними В.КОРОЛЬОВА, керівник міста не прийшов на збори. Після чого жителі міста демонстративно втопили хвіртку в морі.

Як зазначив В.КОРОЛЬОВ, в кінці травня городяни за допомогою кувалд і ломів знесли паркан і огорожі на шляху до пляжів, у тому числі й на даному пляжі. Місцеві жителі повідомили, що через деякий час хвіртка на пляжі знову з`явилася. Сьогодні, під час проведення сходу громадян, вона була відчинена.

В.КОРОЛЬОВ висловив надію, що міський голова Алупки виконає рішення про безперешкодний і безкоштовний доступ на пляжні території міста. «Звичайно, жителі сподіваються. Надія вмирає останньою», - сказав депутат міськради.

Голова міськради Алупки Андрій ХАРИТОНОВ не відмовився від інтерв`ю низці телеканалів, в якому зауважив, що всі паркани, що перегороджують вхід на пляжі, треба зносити, і це потрібно робити згідно із законом.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня в Алупці місцеві жителі знесли ряд огорож навколо пляжів. На початку червня міськрада Алупки ухвалила рішення про безперешкодний доступ на пляжі.

10 червня ініціативна група жителів Ялти знесла паркан на одному з пляжів міста.