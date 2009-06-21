Обама не дозволяє донькам дивитися телевізор

Президент США Барак Обама не дозволяє своїм маленьким донькам дивитися телевізор в дні навчання. Про це глава Білого дому заявив в інтерв`ю телекомпанії CBS, приуроченому до американського Дня батька.

"Малія і Саша повинні прибирати своє ліжко, гуляти з собакою, годувати її, робити уроки", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг. "Вони не дивляться телевізор протягом навчального тижня", - додав він.

Доньки Б.Обами - 8-річна Саша і 10-річна Малія - переїхали з батьками до Білого дому в січні.