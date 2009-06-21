Обама не дозволяє донькам дивитися телевізор

09:34, 21 червня 2009
Разное
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Вчитися, вчитися і ще раз вчитися

Президент США Барак Обама не дозволяє своїм маленьким донькам дивитися телевізор в дні навчання. Про це глава Білого дому заявив в інтерв`ю телекомпанії CBS, приуроченому до американського Дня батька.

Барак Обама з ж дружиною Мішель і доньками 7-річною Наташою и 10-річною Мелією-Енн"Малія і Саша повинні прибирати своє ліжко, гуляти з собакою, годувати її, робити уроки", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг. "Вони не дивляться телевізор протягом навчального тижня", - додав він.

Доньки Б.Обами - 8-річна Саша і 10-річна Малія - переїхали з батьками до Білого дому в січні.

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