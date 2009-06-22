У Москві відбувся конкурс читців Корану

Читці священного Письма мусульман з Таджикистану і Туреччини здобули перші місця на 10-му міжнародному конкурсі читців Корану, що пройшов в неділю в Москві, організований Радою муфтіїв Російської Федерації, передає кореспондент РІА “Новости”.

Змагання пройшли в двох номінаціях - читання Корану напам`ять і з аркуша. У конкурсі взяли участь більше десяти країн Європи, зокрема, Фінляндія і Болгарія, а також більше десяти держав з арабо-мусульманського світу, серед них - Саудівська Аравія, Кувейт, Марокко.

Перше місце в номінації "Читання Корану напам`ять" посів представник Таджикистану, друге - Марокко і третє - Мавританії.

Переможцем в номінації "Читання Корану з аркуша" став Бунямін Топчуоглу (Туреччина), друге місце посів читець з Алжиру, третє - з Малайзії.

"Ми дякуємо всім учасникам богоугодної справи, які прибули до Росії з найдальших країн. Багато з них тут вперше і переконуються, що в Росії влада не робить ніяких перешкод мусульманам. Нинішній конкурс - зайвий тому доказ", - повідомив РІА “Новости” голова Ради муфтіїв РФ Равіль Гайнутдін.