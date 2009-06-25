Незадоволені викупом пірати спалили яхту з унікальним обладнанням
Утім, екіпаж відпустили
Сомалійські пірати спалили яхту Indian Ocean Explorer, яка була обладнана унікальною апаратурою для океанографічних досліджень, вважаючи недостатнім викуп за судно, яке вони захопили наприкінці березня біля одного з Сейшельських островів, повідомляє в середу агентство Франс Прес.
Напередодні пірати заявили, що звільнили сімох членів екіпажу Indian Ocean Explorer.
"Ми просили у власників (судна) мільйон доларів, але врешті вони заплатили тільки 450 тисяч", - сказав агентству перекладач піратів, який по телефону брав участь у переговорах. "Ми сказали, що знищимо судно, тому що він відмовляється заплатити викуп повністю. А власник сказав, що ми можемо спалити або втопити його", - додав він.
Представники влади Сомалі також підтвердили, що Indian Ocean Explorer була знищена.
За даними Міжнародного морського бюро (International Maritime Bureau, ММБ), з початку 2009 року сомалійські пірати вчинили більше нападів, ніж за весь минулий рік. У повідомленні не наводяться конкретні дані, проте наголошується, що дедалі менше піратських атак закінчуються захопленням судів.
Агентство Франс Прес повідомило минулого тижня з посиланням на доповідь міжнародної неурядової організації Ecoterra International, що з початку 2009 року пірати вчинили напади на 126 суден, і 44 спроби захоплення мали успіх. Минулого року морські розбійники захопили 49 суден.