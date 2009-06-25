Незадоволені викупом пірати спалили яхту з унікальним обладнанням

Сомалійські пірати спалили яхту Indian Ocean Explorer, яка була обладнана унікальною апаратурою для океанографічних досліджень, вважаючи недостатнім викуп за судно, яке вони захопили наприкінці березня біля одного з Сейшельських островів, повідомляє в середу агентство Франс Прес.

Напередодні пірати заявили, що звільнили сімох членів екіпажу Indian Ocean Explorer.

"Ми просили у власників (судна) мільйон доларів, але врешті вони заплатили тільки 450 тисяч", - сказав агентству перекладач піратів, який по телефону брав участь у переговорах. "Ми сказали, що знищимо судно, тому що він відмовляється заплатити викуп повністю. А власник сказав, що ми можемо спалити або втопити його", - додав він.

Представники влади Сомалі також підтвердили, що Indian Ocean Explorer була знищена.

За даними Міжнародного морського бюро (International Maritime Bureau, ММБ), з початку 2009 року сомалійські пірати вчинили більше нападів, ніж за весь минулий рік. У повідомленні не наводяться конкретні дані, проте наголошується, що дедалі менше піратських атак закінчуються захопленням судів.

Агентство Франс Прес повідомило минулого тижня з посиланням на доповідь міжнародної неурядової організації Ecoterra International, що з початку 2009 року пірати вчинили напади на 126 суден, і 44 спроби захоплення мали успіх. Минулого року морські розбійники захопили 49 суден.

РІА "Новости"