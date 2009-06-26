Гостинність по-тимошенківськи: на Грушевського сільських голів чекають не скрізь

Після наради із сільськими головами 23 травняу Виставковому центрі на Лівому березі Києва, на сільських урядників ллється рясний дощ кабмінівської щедрості. Кабмін, серед іншого, подбав про їх зарплату та захистив від перевірок державних регулюючих органів. Більше того – відтепер сільські голови (як і їх колеги з міст та селищ) мають право безперешкодного доступу до адміністративних будинків. Про це подбали – на виконання доручень тієї самої травневої наради – у Кабміні своїм розпорядженням №667-р від 17 червня. Наводимо його текст:

«Про безперешкодний доступ сільських, селищних та міських голів до адміністративних будинків

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним держадміністраціям забезпечити безперешкодний доступ сільських, селищних та міських голів за пред`явленими ними посвідченнями до адміністративних будинків, в яких розміщуються зазначені органи (крім центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами), а також до будинків, в яких розміщені територіальні органи центральних органів виконавчої влади та урядових органів, що діють в системі відповідних міністерств».

Після ухвалення нової редакції Бюджетного кодексуце розпорядження стає особливо своєчасним – малоймовірно, щоби Мінфіну вдалося розрізати хлібину державного бюджету на 12 тисяч бездоганно справедливих окрайців. Тож ходоки із посвідченнями сільських голів та клопотаннями сільських громад неодмінно потягнуться до Києва, до Мінфіну і до його Департаменту територіальних бюджетів у пошуках правди, справедливості (адже вона – є) та більших дотацій.

Окрім Мінфіну, значно побільшає роботи у охорони Держкомітету із земельних ресурсів, Міністерстві аграрної політики, Міністерстві регіонального розвитку, Держкомітетах лісового та рибного господарств. Тим більше, що, безперешкодно зайшовши зі своїми посвідченнями до місцевих адміністрацій, сільські голови і не зчуються, як їх перенаправлять до Києва, адже відтепер сам уряд перейняв на себе всю відповідальність за самопочуття сільських громад.

Однак дивує, чому в списку адміністративних будинків, що мають гостинно відчинити свої двері посланцям сільських громад, немає власне Кабінету Міністрів України. Сказавши «а», варто сказати і «б». Допускати сільських голів на перший-п`ятий поверхи, які займає в урядовій будівлі на Грушевського Мінекономіки, і на восьмий-десятий, де знаходиться Мінфін, однак відмовляти їм у праві відвідати Кабмін, що посередині – дещо неввічливо. Адже це було би черговим торжеством української демократії - побачити сільських голів, котрі наполегливо шукають потрібних чиновників в кабінетах Кабміну (а ті від них ховаються хто куди) а їх запилені «Славути» - серед автопарку міністерських лексусів.

Станіслав Голубенко