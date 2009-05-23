Тимошенко: весь уряд у цьому залі і більше 10 тисяч людей

У Києві розпочалася нарада за участю прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і голів сільських та селищних рад.

Як передає кореспондент УНІАН, нараду, що проходить у Міжнародному виставковому центрі, відкрила Ю.ТИМОШЕНКО.

«У нас сьогодні відбувається велике зібрання, якого за всі роки незалежності ніколи не було. Тут знаходяться голови обласних рад, районних рад, сільських та селищних рад, керівники профільних комітетів Верховної Ради. Весь уряд в нашому залі та більше десяти тисяч людей, які працюють в селищних радах і тримають у своїх руках благополуччя в селах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем’єр-міністра, сьогоднішня нарада має статус розширеного засідання уряду, під час якого планується ухвалити перший пакет рішень, зокрема законопроектів, постанов та розпоряджень уряду, щодо вдосконалення взаємодії центральних та місцевих органів влади.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що для розгляду на нараді підготовлено 19 проектів рішень, а в рамках форуму працюватимуть спеціальні тематичні секції.