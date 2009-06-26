Конгрес США вшанував пам'ять Майкла Джексона

Депутати Палати представників Конгресу США у п`ятницю, 26 червня, перервали законодавчу сесію, щоб ушанувати пам`ять співака Майкла Джексона хвилиною мовчання. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на блог газети USA Today.

Член палати від штату Ілінойс Джессі Джексон-молодший звернувся до колег із словами: "Від імені всього покоління, я дякую Богові, що нам випало жити в його епоху". А Дайєн Уотсон (Diane Watson), представниця Каліфорнії, зазначила, що хвилиною мовчання Конгрес віддає шану "культурній спадщині" поп-виконавця.