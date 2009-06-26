Поліція не може знайти особистого лікаря Майкла Джексона

Смерть Майкла Джексона залишила багато невирішених питань, серед яких сама причина смерті співака, доля його трьох дітей, а також проблема спадку, обтяженого величезними боргами, повідомляють світові ЗМІ.

Король поп-музики помер у ніч на п`ятницю в лікарні медичного центру Каліфорнійського Університету в Лос-Анджелесі. Джексонові було 50 років.

За попередніми даними, Майкл Джексон помер від серцевого нападу, який міг бути викликаний надмірно великою кількістю болезаспокійливих препаратів. Поліція заявила, що почала розслідування за фактом смерті співака. Також поліція зазначає, що дотримується процедури, стандартної при розслідуванні справ, які здобули широкий суспільний резонанс.

Як повідомляє телеканал CNN, група поліцейських тривалий час перебувала в лос-анджелеському будинку Джексона, на подвір’я якого прибули три автоевакуатори і був вивезений сріблястий BMW з техаськими номерами. Однією з головних цілей поліції є допит особистого лікаря Джексона, який жив з ним в одному будинку і робив регулярні уколи, проте правоохоронці досі не можуть його відшукати.

За інформацією Associated Press, попередні результати розтину стануть відомі в ніч на суботу. Проте судовий слідчий Джері МакКібен (Jerry McKibben) попереджає, що остаточні результати розтину стануть відомі тільки після токсикологічної і гістологічної експертизи, на проведення яких може піти кілька днів або навіть тижнів.

Поки неясно, де і коли буде похований знаменитий артист, з ким житимуть троє його дітей і який розмір становить його спадок.

РІА "Новости"