ДТП на Херсонщині: 4 загиблих, 7 поранених

27 червня у селі Солонці Цюрупинського району Херсонщини, на 11 кілометрі автодороги Цюрупинськ - Гола Пристань - Скадовськ, унаслідок зіткнення легкового автомобіля «ВАЗ-2109» та приватного мікроавтобуса «Мерседес-Спринтер» загинули четверо людей, у тому числі дворічна дитина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, ще семеро людей, серед них чотирирічна дитина, з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані до лікарень у Херсоні та райцентрі.

На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

Усього за добу на території країни зареєстровані 146 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули 24 людини, а травмовані 186 людей.