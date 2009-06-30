Лужков запропонував закрити в Москві клуби спортивного покеру

Мер Москви Юрій Лужков запропонував закрити в столиці клуби спортивного покеру. Як повідомив сьогодні в прямому ефірі телеканалу "ТБ-Центр" столичний градоначальник, влада Москви вже звернулася до уряду РФ з пропозицією закрити такі клуби. "Клуби покеру повинні бути ліквідовані. Вони не мають ніякого відношення до спорту. У Москві роботу таких закладів ми не допускатимемо", - сказав він.

Ю.Лужков висловив думку, що робота гральних закладів в мережі інтернет також неприпустима. Мер назвав їх "троянськими кіньми".

Поки що в Москві близько 500 гральних клубів і казино. Усі вони, згідно із законодавством, повинні бути закриті з 00:00 за московським часом 1 липня 2009 р.

РосБізнесКонсалтинг