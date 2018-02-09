У Житомирі діти спробували себе у ролі мера - міськрада

До Житомирського міського голови Сергія Сухомлина завітали діти з садочку № 53.

У Житомирі діти спробували себе у ролі мера.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

"До Житомирського міського голови Сергія Сухомлина завітали діти з садочку № 53, які брали участь у проекті каналу 1+1 «Мер під прикриттям»", - сказано у повідомленні.

Дітям провели екскурсію по міській раді: показали залу засідань де приймають свої рішення депутати, прес-центр та кабінет міського голови.

У сесійній залі від дітей пролунала пропозиція, щоб кожен день починався з солодощів. Ця пропозиція була підтримана дітьми одностайно.

На своєму робочому місці дітей зустрів Сухомлин. Він показав малюкам своє робоче місце та дав змогу спробувати себе у ролі мера. Діти підписували розпорядження міського голови та розповідали йому, щоб вони хотіли змінити в місті та садочку.

«Я сам тато, і тому мені дуже легко знайти спільну мову з дітьми. Завдяки проекту «Мер під прикриттям» я отримав новий корисний для себе досвід. Я з середини побачив, чим живе садочок, і почув від вихователів, батьків і дітей, що треба змінити і чому необхідно приділити додаткову увагу», - цитує Сухомлина прес-служба міськради.

Також мер пообіцяв, що цього року у дитячих садках та прилеглих територіях до них буде замінено більше тисячі ліхтарів.

«Цього року ми продовжимо замінювати освітлення на вулицях міста на сучасні LED-світильники. Більше тисячі нових світильників піде на заклади освіти і зокрема на дитячі садочки», - сказав він.

Після спілкування з мером Житомира діти подарували йому еко-плакат з закликом: «Чисте повітря – здорова нація!», який діти намалювали власноруч. У свою чергу, діти отримали солодкі подарунки від міського голови.

Нагадаємо, раніше Сухомлин взяв участь у проекті «Мер під прикриттям» та на один день перевтілитися у вихователя дитячого садочка.