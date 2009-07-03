Студентка влаштувала еротичну фотосесію на кладовищі

Управління внутрішніх справ по Ярославській області (Російська Федерація) порушило кримінальну справу за фактом проведення еротичної фотосесії на кладовищі. "Фотомоделі" загрожує до трьох років позбавлення волі за наругу над могилами, повідомляє у четвер відділ інформації і громадськихих зв`язків управління, не уточнюючи дату порушення кримінальної справи.

Фотосесія з елементами порнографії ярославської студентки Юлії під ніком Сотона була викладена на кількох розважальних сайтах. Молоденька дівчина у відвертій позі стоїть на огорожі могили, стискає ногами вінок і хрест, лежить у білизні на надгробку і навіть справляє фізіологічні потреби просто на цвинтарі. Небайдужі користувачі інтернету повідомили про це до міліцію. УВС по Ярославській області минулої середи почало перевірку за фактом появи в інтернеті порносесії на кладовищі.

"Під час перевірки встановлені особи дівчини, фотографа, а також кладовище, де були зроблені фотографії. Нині управлінням організації дізнання УВС порушено кримінальну справу за статтею про наругу над місцями поховань). Управління внутрішніх справ по Ярославській області дякує всім, хто проявив громадянську позицію і повідомив про дане правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Кримінальна стаття передбачає до трьох років позбавлення волі. Чим закінчиться розслідування, і чи понесе Юлія реальне покарання, невідомо, але адміністратори не поспішають прибирати знімки з своїх порталів.

РІА "Новости"