"Картографія" презентувала нову серію путівників по Україні

Видавництво ”Картографія” презентувало нову серію путівників: “Україна. Захід”, ”Україна. Центр”, ”Україна. Південь”, ”Україна. Північ”.

Як передає кореспондент УНІАН, представляючи нову серію в одній із київських книгарень, автор путівників Андрій ІВЧЕНКО відзначив зростання інтересу до вітчизняних курортів, а також той факт, що українці активно купують автомобілі, стають мобільнішими, тож їм легше реалізувати свій пізнавальний інтерес до рідної країни.

Тому, на думку автора, автомобільні подорожі стають привабливою і, головне, доступною розвагою.

Нові путівники містять карти автомобільних доріг, інформацію про готелі, музеї, архітектурні та культурні пам’ятки. У кожному з видань є коротка історія регіону. Крім того, у них прописані маршрути і для пішого туризму, міститься інформація про те, як подорожувати по згаданих місцях потягом або автобусом. Також путівники насичені великою кількістю кольорових світлин.

У свою чергу, присутні на презентації фахівці туристичної галузі відзначили, що Україна щорічно приймає від 15 до 18 млн. іноземних гостей, які охоче купують путівники у книгарнях, і що попит на них є стабільним і не залежить від сезону.

При цьому вони висловили переконання, що стимулом для видавців подібної продукції має стати проведення в Україні матчів Євро-2012, яке обіцяє величезний наплив туристів.