На Луганщині у закритій шахті отруїлися газом п’ятеро людей

На території Михайлівської сільської ради м. Ровеньки 3 липня о 15.30 на ліквідованій шахті № 28 ім.Венгерова невідомим газом отруїлися п’ятеро людей.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Луганській області, троє мешканців с. Михайлівка, 1958, 1960 та 1955 р.н., самостійно відкрили вентиляційну збійку ліквідованої у 1958 році шахти № 28 ім. Венгерова. На відстані 5 метрів від входу до стволу вони відчули ознаки отруєння газом і спробували повернутись на поверхню, однак не змогли цього зробити самостійно. На допомогу потерпілим прийшов син одного з них. Таким чином, двом чоловікам вдалося вибратися зі стволу, третього підняти на поверхню не вдалось.

Бригадою швидкої допомоги потерпілих доставлено до лікарні, третій загинув на місці події.

Орієнтовно о 17.18 на місце прибули представники ВП РА «Ровеньки - Антрацит» шахтоуправуління 1-2 Ровеньківське: головний маркшейдер Володимир НАДІЧ та заступник директора з охорони праці Віталій ДОВГОПОЛИЙ, які без засобів захисту опустилися до збійки. Вони також отруїлися газом. Після підняття на поверхню В.НАДІЧ опритомнів, а В.ДОЛГОПОЛИЙ залишився без ознак життя, медиками було констатовано його смерть.

Наразі місце надзвичайної події огороджене, виставлено охорону. Сьогодні спеціалістами буде проведено експертизу газоповітряної суміші у вентиляційному стволі та роботи з його ізоляції.