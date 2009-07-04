На автодорозі Київ - Суми перекинувся Volkswagen

Вчора вранці, на 144 км автодороги Київ - Суми - Юнакіївка в результаті ДТП постраждали п`ятеро осіб автомобіля “Volkswagen Transporter”

Як повідомили УНІАН у Департаменті ДАІ МВС України, водій автомобіля, рухаючись у напрямку м. Суми, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, з`їхав у лівий по ходу руху кювет та перекинувся. Унаслідок автопригоди його та чотирьох пасажирів з отриманими тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні м. Прилуки.