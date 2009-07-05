Мінздоров'я: дозвіл на пияцтво за кермом – справа ДАІ

Встановлення норми концентрації алкоголю в крові у водіїв є компетенцією безпосередньо ДАІ.

Про це йдеться у коментарі міністерства охорони здоров`я щодо заяви представників ДАІ про наміри запровадження нормативів концентрації алкоголю на рівні 0,3 проміле, повідомляє прес-служба міністерства.

"МОЗ заявляє, що світовий досвід показує необхідність затвердження нормативу концентрації алкоголю на законодавчому рівні, але визначення механізму затвердження такого нормативу знаходиться у компетенції ДАІ", - йдеться у коментарі.

"При прийнятті нормативу концентрації алкоголю для водіїв транспорту, бажано ретельно вивчити питання кількісного значення такого нормативу, беручи до уваги як світовий, так і вітчизняний досвід", - заявила прес-служба.

"На виконання доручення Кабміну МОЗ провело низку робочих зустрітий різного рівня, під час яких були подані відповідні пропозиції ДАІ, які стосувалися використання на початковому етапі технічних засобів та обладнання, як індикаторів наявності чи відсутності алкоголю у повітрі", - зазначили у міністерстві.

У коментарі наголошується, що "була надана аналітична інформація щодо різних підходів у різних країнах світу до визначення кількісного нормативу концентрації алкоголю (від 0,2 до 0,8 проміле в деяких країнах)".

"ДАІ неодноразово поінформоване, що в усіх без винятку країнах такий норматив запроваджується на законодавчому рівні. Міністерство охорони здоров`я готове в короткі терміни взяти участь у розробці подібного законопроекту за наявності відповідного рішення ДАІ", - наголосили у МОЗ.

"На сьогоднішній день, судячи з виступів представників ДАІ, Державтоінспекція поки не визначилась щодо запровадження згаданого нормативу", - зазначається у заяві.

У МОЗ нагадали, що "відповідно до чинного законодавства, після проведення огляду на дорозі, а також при ДТП чи незгоді водія з інспектором ДАІ, водій транспортного засобу направляється до лікувально-профілактичного закладу для лікарського огляду".

"Крім того, передбачається поряд з оглядом лікаря, проведення лабораторних досліджень для встановлення речовини, яка спричинила стан сп`яніння", - йдеться у заяві.

"Порядок проведення лікарського огляду на стан сп`яніння та лабораторних досліджень визначені державними стандартами та протоколами практики, які заздалегідь розроблені та затверджені МОЗ. Ці документи регулюють роботу саме медичних працівників", - зазначили у міністерстві.

У коментарі наголошується, що "згадані стандарти та протоколи перебувають у повній відповідності до сучасної світової медичної практики при визначенні станів сп`яніння".

Українська правда