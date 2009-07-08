Половина шин в Україні - контрабандні

Обсяг «сірого» (мінімізація оподаткування, ввезення шин за заниженою вартістю) і «чорного» (контрабанда, ввезення товару без митної реєстрації) імпорту легкових шин в Україну в 2008 році склав близько 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані були представлені під час презентації аналітичного звіту за результатами проведення маркетингового дослідження «Вивчення українського ринку легкових шин», яке проводилося в квітні 2009 року агентством «PRP-Україна» спільно з московським маркетинговим агентством Demind.

Згідно з результатами дослідження, сьогодні понад 50% автомобільних шин ввозиться в Україну нелегально. Це майже третина міжнародних брендів і не менше 30% шин виробництва країн СНД. Обсяг втрат Державного бюджету внаслідок «сірого» і «чорного» імпорту шин, за оцінками експертів, може досягати 1 млрд. грн. При цьому нелегальна продукція, зазвичай, низької якості і є небезпечною для кінцевого споживача, загрожує його життю і здоров`ю.

Дослідження українського ринку легкових шин проводилося в квітні 2009 року агентством PRP-Україна спільно з московським маркетинговим агентством Demind.

Метою дослідження було вивчення обсягу, структури, ключових тенденцій українського ринку легкових шин.

При проведенні дослідження застосовувалися такі методи збору і аналізу інформації: глибинні інтерв`ю з експертами українського ринку шин; аналіз результатів проведених раніше маркетингових досліджень, а також аналіз даних з відкритих джерел; кількісне анкетне опитування споживачів легкових шин.