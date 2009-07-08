Toyota відкликає 71 тисячу автомобілів семи моделей

Японський автогігант Toyota Motor Corp. оголосив в середу про відкликання 71 тисячі автомобілів сімох моделей через несправності в системі коробки передач. Відповідне повідомлення розміщене на сайті концерну. Відкликанню підлягають сім моделей: Corolla Axio, Corolla Fielder, Corolla Rumion, Premio, Allion, Auris і ist. Йдеться про машини, випущені з січня до грудня 2007 року. Згідно з повідомленням, через брак при обробці деталей коробки передач виникає зісковзуючий ефект зчеплення, і автомобіль не просувається вперед. У січні компанія оголошувала про відкликання більше 1,25 мільйона автомобілів, зокрема, моделей Vitz, Belta і Ractis, вироблених в Японії в період з січня 2005 року до квітня 2008 року. Також відкликанню підлягали близько 830 тисяч автомобілів Vitz і Belta, проданих в Північній Америці, Європі і на ряду інших ринків. У деяких країнах, зокрема, європейських, названі моделі автомобілів відомі як Yaris.

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