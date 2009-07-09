У Полтаві горів тролейбус

У Полтаві по вул. Калініна сьогодні близько 08.30 в тролейбусі №44 виникла пожежа через електрозамикання.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС України в Полтавській області, вогнем було пошкоджено панель приладів управління та кабіна водія. Як тільки водій побачив дим, то відчинив двері і випустив пасажирів.

В МНС зазначили, що саме пасажири викликали пожежників, поки водій намагався власноруч загасити вогонь.

Тролейбус належить міському комунальному підприємству «Полтаваелектроавтотранс» і вже вичерпав термін своєї експлуатації.