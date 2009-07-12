Встановлено рекорд з бігу підпаленим

Медбрат Кейт Малкольм (Keith Malcolm) з Абердіна (Шотландія) побив рекорд з бігу підпаленим, передає The Daily Telegraph. За даними видання, рекордсмен облився бензином, підпалив і пробіг майже 80 метрів (259 футів), побивши таким чином попередній рекорд, що становив трохи менше 70 метрів (227 футів).

Для того, щоб встановити цей рекорд медбратові довелося надіти костюм з вісьмох шарів вогнетривкої тканини, зокрема противогневий жилет, які носять пілоти "Формули-1".

Бігати підпаленим рекордсмен почав торік. Тоді ж він зробив першу спробу побити рекорд, але йому забракло для цього десятьох з надлишком метрів.

Лента.ру