Матч за Суперкубок України (фото)
08:57, 12 липня 2009Разное
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Усе вирішила серія пенальті
Володар Кубка України, полтавська Ворскла, і чемпіон країни, київське Динамо, розіграли Суперкубок країни сезону 2008/2009.
Попри нульову нічию в основні 90 хвилин, Суперкубок відправився до чемпіона України.
Все вирішила серія пенальті, переможцем якої став Олександр Шовковський і Динамо: 4:2
|На 10-й хвилині Олександр Алієв травмувався, ще 8 хвилин намагався грати, але довелося рано піти з поля.
|Артем Мілевський і захисник ФК ”Ворскла” Дебатік Цуррі
|На 30-й хвилині Олегу Гусєву забракло кількох сантиметрів, щоб замкнуть фланговий простріл
|Нападаючий ФК «Динамо» Артем Мілевський і захисник ФК ”Ворскла” Володимир Чеснаков
|Бійці спецпідрозділу ”Грифон” піднімаються на трибуну, де вболівальники палять файери
Фото Володимира Гонтаря / УНІАН
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