Матч за Суперкубок України (фото)

Усе вирішила серія пенальті

Володар Кубка України, полтавська Ворскла, і чемпіон країни, київське Динамо, розіграли Суперкубок країни сезону 2008/2009. Попри нульову нічию в основні 90 хвилин, Суперкубок відправився до чемпіона України. Все вирішила серія пенальті, переможцем якої став Олександр Шовковський і Динамо: 4:2 Фото Володимира Гонтаря / УНІАН

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