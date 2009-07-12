Матч за Суперкубок України (фото)

08:57, 12 липня 2009
Разное
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Усе вирішила серія пенальті

Володар Кубка України, полтавська Ворскла, і чемпіон країни, київське Динамо, розіграли Суперкубок країни сезону 2008/2009.

Попри нульову нічию в основні 90 хвилин, Суперкубок відправився до чемпіона України.

Все вирішила серія пенальті, переможцем якої став Олександр Шовковський і Динамо: 4:2

На 10-й хвилині Олександр Алієв травмувався, ще 8 хвилин намагався грати, але довелося рано піти з поля.

Артем Мілевський і захисник ФК ”Ворскла” Дебатік Цуррі

На 30-й хвилині Олегу Гусєву забракло кількох сантиметрів, щоб замкнуть фланговий простріл

Нападаючий ФК «Динамо» Артем Мілевський і захисник ФК ”Ворскла” Володимир Чеснаков

Бійці спецпідрозділу ”Грифон” піднімаються на трибуну, де вболівальники палять файери

Фото Володимира Гонтаря / УНІАН

 

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