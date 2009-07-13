У Києві горів кабінет в будівлі «Укрпошти»
10:18, 13 липня 2009Разное
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Причина встановлюється
У Києві горів кабінет в адміністративній 7-поверховій будівлі „Укрпошти” Державної адміністрації зв’язку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа в кабінеті на п’ятому поверсі сталася вчора, 12 липня, о 19.56. Вогнем знищено робочий стіл і пошкоджено інші меблі на площі 2 м2.
О 20.26 підрозділами Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована. Її причина встановлюється. Жертв та постраждалих немає.
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