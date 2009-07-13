У Києві горів кабінет в будівлі «Укрпошти»

У Києві горів кабінет в адміністративній 7-поверховій будівлі „Укрпошти” Державної адміністрації зв’язку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа в кабінеті на п’ятому поверсі сталася вчора, 12 липня, о 19.56. Вогнем знищено робочий стіл і пошкоджено інші меблі на площі 2 м2.

О 20.26 підрозділами Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована. Її причина встановлюється. Жертв та постраждалих немає.