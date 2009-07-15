ХАМАС звинуватив Ізраїль у контрабанді сексуальної жуйки

Палестинський ісламістський рух ХАМАС звинуватив ізраїльську розвідку в постачанні до сектора Газа жувальної гумки, яка збуджує сексуальний апетит. За версією представника руху Іслама Шахвана (Islam Shahwan), це робиться для того, щоб знищити юне покоління палестинців. Його слова передає газета "Едіот Ахронот".

За версією ХАМАС, жуйку незаконно провозять через кордон Ізраїлю з Газою, після чого її поширюють серед торговців. Один палестинський наркодилер зізнався поліції, що займався збутом збуджувальної жувальної гумки. За його словами, товар постачали з Ізраїлю.

Кілька підозрюваних в збуті жуйки вже затримані. За словами Шахвана, шпигуни "Моссаду" підмовляли дилерів поширювати її безплатно.

Звинувачення ХАМАСу проти Ізраїлю прозвучали після того, як палестинець поскаржився на те, що його дочка, жуючи гумку, відчула незвичні побічні ефекти.

За версією представника руху, Тель-Авів має намір зруйнувати палестинське суспільство і нашкодити молодому поколінню, поширюючи сексуальні стимулятори і наркотики. Шахван, втім, зазначив, що наркотики постачаються до сектора Газа переважно через підземні тунелі на кордоні з Єгиптом.

Лента.ру