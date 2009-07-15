У Тернопільській області вантажівка збила трьох людей, які міняли колесо автомобіля.

Як повідомив кореспонденту УНІАН старший інспектор обласної ДАІ Микола ЛЕЦКАЛЮК, трагедія сталась вчора близько 15.00 на автодорозі у Чортківському районі.

Один з постраждалих помер на місці, інших доставили до лікарні. Водій вантажівки з місця пригоди втік. Його розшукують правоохоронці.