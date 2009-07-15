Вантажівка збила трьох людей, які міняли колесо автомобіля

12:17, 15 липня 2009
Разное
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Водій з місця пригоди втік

У Тернопільській області вантажівка збила трьох людей, які міняли колесо автомобіля.

Як повідомив кореспонденту УНІАН старший інспектор обласної ДАІ Микола ЛЕЦКАЛЮК, трагедія сталась вчора близько 15.00 на автодорозі у Чортківському районі.

Один з постраждалих помер на місці, інших доставили до лікарні. Водій вантажівки з місця пригоди втік. Його розшукують правоохоронці.

 

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