Вантажівка збила трьох людей, які міняли колесо автомобіля
12:17, 15 липня 2009Разное
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Водій з місця пригоди втік
У Тернопільській області вантажівка збила трьох людей, які міняли колесо автомобіля.
Як повідомив кореспонденту УНІАН старший інспектор обласної ДАІ Микола ЛЕЦКАЛЮК, трагедія сталась вчора близько 15.00 на автодорозі у Чортківському районі.
Один з постраждалих помер на місці, інших доставили до лікарні. Водій вантажівки з місця пригоди втік. Його розшукують правоохоронці.
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