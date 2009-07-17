Порушено 5 кримінальних справ про незаконний видобуток питної води

Органами прокуратури Запорізької області порушено 5 кримінальних справ за фактами незаконного використання водопостачальними підприємствами регіону корисних копалини загальнодержавного значення.

Як повідомив УНІАН начальник відділу прокуратури Запорізької області Олександр ЗАБУТНОЙ, "підставою для порушення кримінальних справ стало виявлення прокуратурою під час перевірок фактів використання водопостачальними підприємствами області родовищ прісних питних вод (корисних копалини загальнодержавного значення) без дозволів на користування надрами і ліцензій на видобуток корисних копалин з родовищ загальнодержавного значення. Тобто, без дозвільних документів, якими контролюється як безпека питної води, що постачається населенню , так і безпека використання свердловин для довкілля".

За словами О.ЗАБУТНОГО, 4 з 5 кримінальних справ порушені за фактами незаконного видобутку питної прісної води комунальними водопостачальними підприємствами.

"Кримінальні справи порушені по фактах незаконного використання корисних копалини Васильєвським підрозділом комунального підприємства "Облводоканал", комунальними підприємствами, що здійснюють водопостачання на території Чернігівського, Бердянського та Оріхівського районів, а так само ТОВ, що здійснює водопостачання населення на території Токмацького району області", - повідомив А.ЗАБУТНОЙ.

Дії, пов`язані з незаконним видобутком прісних питних вод кваліфіковані прокуратурою як злочини, передбачені ст. 202, ст. 240 і ст. 365 Кримінального кодексу України (порушення порядку занять господарською діяльністю, порушення правил охорони надр і перевищення влади або службових повноважень відповідно).

Ведеться слідство.