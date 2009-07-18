Розпочинається фестиваль "Велосплав "Шприха Дністровська"

На Тернопільщині сьогодні розпочнеться перший мандрівний фестиваль “Велосплав “Шприха Дністровська”.

Як повідомив кореспонденту УНІАН один із організаторів фестивалю, заступник голови турклубу “Кристал” Роман ЗАДОРОЖНИЙ, участь у веломандрівці окрім тернополян візьмуть жителі Києва, Харкова, Івано-Франківська та Львова.

Маршрут мандрівного фестивалю розпочнеться у Тернополі на Театральному майдані о 8 год.

Звідси учасники акції за 2 дні проїдуть на велосипедах до Дністра через такі історичні поселення області як Микулинці, Теребовля, Бучач, Язлівець, Золотий Потік.

Водна частина подорожі проляже Дністром від села Лука до Устечка. Плистимуть учасники фестивалю на катамаранах 2 дні разом зі своїми велосипедами. Після цього велосипедистів чекає Нирків, Чортків, Гримайлів та Скалат. 23 липня група повернеться до Тернополя.

Під час веломандрівки запланований огляд історичних та сакральних пам’яток Тернопілля, презентації національних кухонь та вело-водні конкурси. За домовленістю з обласним управлінням у справах сім’ї, молоді, спорту та туризму, весь шлях з велоколоною їхатиме супроводжуюча машина.

Організатори фестивалю розраховують зробити його щорічним, аби поєднуючи два види активного відпочинку, знайомити бажаючих із цікавими історичними місцями Тернопілля.