Винуватець ДТП, у якому загинули троє людей, втік з місця аварії

У п’ятницю о18.40 у Миколаївській області на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ водій автомобіля “Volkswagen Toureg” під час здійснення обгону виїхав на смугу зустрічного руху і створив аварійну ситуацію автомобілю “Daewoo Nubira”, який рухався в зустрічному напрямку.

Автомобіль “Daewoo” з`їхав у кювет, де вдарився в дерево та перекинувся, повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Внаслідок ДТП водій і двоє пасажирів автомобіля “Daewoo” від отриманих травм загинули на місці події, а водій автомобіля “Volkswagen” втік з місця аварії.

Працівники Державтоінспекції негайно вжили заходів щодо розшуку зниклого водія. Через деякий час його затримали. Триває розслідування.