У Кам’янець-Подільському автомобіль зіткнувся з тепловозом

14:42, 18 липня 2009
Разное
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Постраждали двоє осіб

У п’ятницю о 20.15 у Кам’янець-Подільському Хмельницької області на нерегульованому залізничному переїзді сталося зіткнення легкового автомобіля з тепловозом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, в результаті ДТП постраждали двоє осіб, які з травмами у важкому стані госпіталізовано.

На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

 

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