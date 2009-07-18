У Кам’янець-Подільському автомобіль зіткнувся з тепловозом
14:42, 18 липня 2009Разное
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Постраждали двоє осіб
У п’ятницю о 20.15 у Кам’янець-Подільському Хмельницької області на нерегульованому залізничному переїзді сталося зіткнення легкового автомобіля з тепловозом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, в результаті ДТП постраждали двоє осіб, які з травмами у важкому стані госпіталізовано.
На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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