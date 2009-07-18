У Кам’янець-Подільському автомобіль зіткнувся з тепловозом

У п’ятницю о 20.15 у Кам’янець-Подільському Хмельницької області на нерегульованому залізничному переїзді сталося зіткнення легкового автомобіля з тепловозом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, в результаті ДТП постраждали двоє осіб, які з травмами у важкому стані госпіталізовано.

На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.