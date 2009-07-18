Троє литовських альпіністів загинули, зірвавшися з гори Монблан

Альпіністи з Литви зірвалися з 100-метрової висоти, підіймаючися на найвищу в Альпах гору Монблан, всі троє загинули, повідомляє у суботу Associated Press. Про подію повідомив доглядач, що працює в горах. Він зафіксував обвал якраз в тому місці, де альпіністи зазвичай здійснюють підйом на гору. Обвали на цій ділянці гори - часте явище, зауважує агентство. За даними рятувальників, погодні умови у суботу були несприятливими для підкорення вершини найвищої гори у французьких Альпах.

РІА "Новости"