На Львівщині відзначили 65 років бою під Бродами (фоторепортаж)

00:21, 20 липня 2009
Разное
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Відбулися реконструкція бою і перепоховання

У липні 2009 року виповнюється 65 років від часу боїв української дивізії ”Галичина” під час Другої світової війни на території Золочівського, Буського, Бродівського районів Львівської області у так званому ”Бродівському котлі”.

Учасники реконструкції бою у ”Бродівському котлі” поблизу с. Червоне Львівської обл.

Учасники реконструкції бою у ”Бродівському котлі” поблизу с. Червоне Львівської обл.

Учасники реконструкції бою у ”Бродівському котлі” поблизу с. Червоне Львівської обл.

Учасники реконструкції бою у ”Бродівському котлі” поблизу с. Червоне Львівської обл.

Учасники реконструкції бою у ”Бродівському котлі” поблизу с. Червоне Львівської обл.

Учасники реконструкції бою у ”Бродівському котлі” розглядають останки вояка дивізії ”Галичина” та невідомого вояка перед церемонією перезахоронення

Пластуни несуть труну з останками вояка дивізії ”Галичина” та невідомого вояка під час церемонії перезахоронення

Учасники реконструкції бою у ”Бродівському котлі” розглядають останки вояка дивізії ”Галичина” та невідомого вояка перед церемонією перезахоронення

Учасники церемонії перезахоронення останків вояка дивізії ”Галичина” та невідомого вояка на кладовищі поблизу с. Червоне

Фото Петра Задорожного / УНІАН

 

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