На Львівщині відзначили 65 років бою під Бродами (фоторепортаж)
00:21, 20 липня 2009Разное
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Відбулися реконструкція бою і перепоховання
У липні 2009 року виповнюється 65 років від часу боїв української дивізії ”Галичина” під час Другої світової війни на території Золочівського, Буського, Бродівського районів Львівської області у так званому ”Бродівському котлі”.
|Учасники реконструкції бою у ”Бродівському котлі” поблизу с. Червоне Львівської обл.
|Учасники реконструкції бою у ”Бродівському котлі” розглядають останки вояка дивізії ”Галичина” та невідомого вояка перед церемонією перепоховання
|Пластуни несуть труну з останками вояка дивізії ”Галичина” та невідомого вояка під час церемонії перепоховання
Фото Петра Задорожного / УНІАН
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