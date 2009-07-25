Тимошенко зустрілась з предстоятелем УГКЦ (фото)

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко зустрілася з Предстоятелем Української греко-католицької церкви Верховним Архієпископом Києво-Галицьким Любомиром (ГУЗАРОМ).

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України, на зустрічі йшлося про державно-церковні відносини в Україні. Ю.ТИМОШЕНКО, зокрема, поінформувала Блаженнішого Любомира про кроки, які робить уряд в напрямку поглиблення такої співпраці.

Так, прем’єр-міністр повідомила, що уряд підготував проект Закону „Про повернення культових будівель релігійним організаціям”, який має спростити процедуру повернення будівель церков, які зараз використовуються не за призначенням, їх колишнім власникам.

Ю.ТИМОШЕНКО також розповіла главі УГКЦ, що уряд подав на розгляд Верховної Ради законопроект про запровадження мораторію на приватизацію майна культового призначення. Цей документ має унеможливити приватизацію об’єктів колишньої церковної власності.

Крім того, Кабінет міністрів України розробляє Концепцію державно-конфесійних відносин в Україні, в розробці якої активну участь беруть і представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.