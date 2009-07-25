У ростовській трагедії загинула дитина з України

Серед загиблих при зіткненні масловозу і автобуса в Ростовській області є один громадянин України, ще двоє українців постраждали.

Про це повідомив представник міської лікарні Батайська, де перебувають постраждалі, передає РІА «Новости».

"У ДТП постраждали громадяни України – жінка, 1962 року народження, та її донька, 1979 року народження. Дитина останньої загинула", - повідомив співбесідник агентства.

Представник консульства повідомив, що в даний час до лікарні Батайська виїхав віце-консул України в Ростовській області.

Співробітник лікарні додав, що найближчим часом одній з постраждалих громадянок України мають зробити серйозну операцію.

"Потрібні будуть металоконструкції. Це все дуже дорого коштує, і якщо консульство візьме все це на себе, то, звичайно, все це робитимемо тут", - сказав співбесідник.

Як повідомлялося, 24 липня на трасі приблизно в 35 кілометрах від Ростова-на-Дону лоб в лоб зіткнулися автобус "Ікарус", в якому їхали жителі Краснодарського краю до Ростовської області, і масловоз. Удар був такої сили, що від обох машин залишилася тільки купа металу. У автокатастрофі загинула 21 людина, постраждали - вісім.