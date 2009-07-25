Сумські податківці залишили Росію «без штанів»

У місті Конотопі Сумській області співробітники оперативного підрозділу податкової міліції вилучили зі складу велику партію незаконно ввезених до України джинсів – близько 40 тисяч штук.

Як повідомила УНІАН прес-секретар податкової міліції Державної податкової адміністрації в Сумській області Наталія ШАПОВАЛ, правоохоронцям стало відомо, що на територію регіону за підробленими документами ввезено партію джинсів для подальшого їх перепродажу на території Російської Федерації. Після цього було встановлено місцезнаходження товару, а також виявлено склад, на якому він зберігався.

Співробітники податкової міліції виявили на складі близько 40 тисяч штук джинсів, загальна вартість яких становить близько 3,5 млн. грн.

За даним фактом ведеться розслідування.