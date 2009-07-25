У КНДР відкрився перший fast-food

У Північній Кореї відкрився перший ресторан fast-food, передає Associated Press з посиланням на південнокорейські ЗМІ. Ресторан швидкого обслуговування під назвою "Самтаєсун" був відкритий в Пхеньяні за сприяння сінгапурської компанії, яка навчила корейський персонал і надала устаткування.

Хоча "Самтаєсун" стилізований під підприємства швидкого харчування, які можна зустріти в усьому світі, меню ресторану складається із страв національної кухні. Можливо, в найближчому майбутньому до списку додадуться круасани і хот-доги, але виключно під корейськими назвами.

Фахівці вважають, що їжа в цьому ресторані буде недоступна для звичайного громадянина. Невелика страва з рубаної яловичини з булочкою коштує в ньому 1,7 дол., що становить половину щоденного доходу середньостатистичного північного корейця.

Відкриття ресторану fast-food - не перша спроба північнокорейської влади залучити свій народ до кулінарних традицій інших країн. Зокрема, в березні 2009 р. в Пхеньяні відкрився італійський ресторан. Кухарі, що працюють в ньому, пройшли навчання в Італії, а деякі харчові інгредієнти імпортуються прямо з Європи.

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